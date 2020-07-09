2020-07-08T13:36:04+03:00
Общество

Погода в Мурманске 9 июля 2020 года: в Мурманской области будет до +22 градусов

Также в заполярном регионе ожидаются грозы
Наталья ЛОБАНОВА
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Погода обещает быть теплой, но с грозами и дождем.Погода обещает быть теплой, но с грозами и дождем.Фото: Ольга ЗАСУХИНА
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Погода стала радовать жителей Мурманской области теплом не только по выходным, но и по будням. Тем не менее, ждать стоит не только солнышка, но и дождей на пару с грозами. И снова не факт, что последняя прогремит в заполярной столице - в последнее время грозы идут везде, но только не в Мурманске. Но зонтик захватить все-таки стоит.

- 9 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области пройдут дожди различной интенсивности, местами ожидаются грозы. Преобладающая температура воздуха в дневные часы +16+22 градусов, - сообщили синоптики мурманского гидрометцентра.

Напомним: в Мурманской области за первый месяц лета 2020 года случилось больше лесных пожаров, чем в 2019-м. Продлеваются ограничения на посещение лесов в Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Мурманске 9 июля 2020 года: в Мурманской области будет до +22 градусов
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