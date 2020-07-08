Предприниматели Мурманской области могут получить гранты до миллиона рублей на приобретение франшизы

8 Июль 2020 2020-07-08T12:24:16+03:00

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Власти Мурманской области стараются оказывать материальную помощь предпринимателям в столь непростое время. Напомним, что малому и среднему бизнесу предоставляются льготные микрозаймы, а наиболее пострадавшим компаниям на зарплату себе и сотрудникам выплачивают северный МРОТ в размере 27 899 рублей.

Сейчас правительство региона добавило еще одно новое направление финансовой поддержки для предпринимателей – грант на приобретение франшизы. Получателями субсидии могут стать предприниматели, которые ведут свою деятельность в Мурманской области.

- Максимальный размер гранта - до 1 миллиона рублей на одного получателя. Средства можно потратить на такие расходы, как оплата паушального взноса; аренда помещений; оплата коммунальных услуг; ремонт, расходы на рекламу, покупку оборудования, оргтехники, мебели и другого инвентаря, предусмотренного договором франчайзинга, - сообщили в министерстве инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области. Дополнительную информацию можно получить у специалистов Мурманского регионального бизнес-инкубатора по телефону 8 (8152) 43-29-49, а также по электронной почте info@mribi.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU