Предприниматели Мурманской области могут получить гранты до миллиона рублей на приобретение франшизы
Власти Мурманской области стараются оказывать материальную помощь предпринимателям в столь непростое время. Напомним, что малому и среднему бизнесу предоставляются льготные микрозаймы, а наиболее пострадавшим компаниям на зарплату себе и сотрудникам выплачивают северный МРОТ в размере 27 899 рублей.
Сейчас правительство региона добавило еще одно новое направление финансовой поддержки для предпринимателей – грант на приобретение франшизы. Получателями субсидии могут стать предприниматели, которые ведут свою деятельность в Мурманской области.
- Максимальный размер гранта - до 1 миллиона рублей на одного получателя. Средства можно потратить на такие расходы, как оплата паушального взноса; аренда помещений; оплата коммунальных услуг; ремонт, расходы на рекламу, покупку оборудования, оргтехники, мебели и другого инвентаря, предусмотренного договором франчайзинга, - сообщили в министерстве инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области. Дополнительную информацию можно получить у специалистов Мурманского регионального бизнес-инкубатора по телефону 8 (8152) 43-29-49, а также по электронной почте info@mribi.ru.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор Мурманской области о том, когда откроют кафе и кинотеатры. Андрея Чибиса спросили о судьбе бизнеса, который еще закрыт из-за коронавируса (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.r
ИСТОЧНИК KP.RU