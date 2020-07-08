Госдума приняла в третьем чтении закон «О Государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»

8 Июль 2020 2020-07-08T12:11:57+03:00

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На прошлой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил с докладом о проделанной за год работе в Мурманской областной Думе. Темы было поднято немало, в том числе развитие крупных проектов в Заполярье и поддержка предпринимательства.

-Важный элемент такого развития – арктический пакет мер поддержки. В ближайшее время ждем третьего чтения в Госдуме и одобрения Советом Федерации, - рассказал Андрей Чибис.

И важный закон был принят 7 июля. На очередном заседании парламента в третьем чтении был одобрен документ «О Государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

- Считаю принятие данного закона важнейшим событием для развития Арктической зоны. Хочу обратить внимание, что это первый закон в 21 веке, который направлен на развитие именно Арктических территорий. Конечно, очень бы хотелось, чтобы в нем были предусмотрены льготы и для ныне действующего бизнеса, однако пока был достигнут такой компромисс! При этом очень важно, что нам удалось добиться распространение поддержки на предпринимателей, представляющих сегмент малого и среднего бизнеса! Для регистрации резидентом Арктической зоны необходимы инвестиции от 1 миллиона рублей, а это под силу многим предпринимателям, - сообщил депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер.

Закон очень важен для развития той же территории опережающего развития.

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