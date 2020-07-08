В Мурманске восстановили дом, который пострадал от взрыва газа в 2017 году
В Мурманске в разное время произошло сразу несколько взрывов бытового газа в жилых домах. Горожане помнят ЧП на улице Марата, на улице Свердлова, улице Александра Невского. А в ноябре 2017 года трагедия произошла на улице Зеленой.
Взрыв газа случился в доме №78 24 ноября, пострадали 41-летний мужчина и 84-летняя женщина. Частично был разрушен шестой подъезд здания, на восстановление которого ушли почти 2 года. В июле 2020 года восстановительно-ремонтные работы были завершены, жильцы 15 пострадавших смогли вернуться домой.
Везде заменили инженерные сети, в двух муниципальных квартирах сделали косметический ремонт, обновили сантехнику, установили новое газовое оборудование, встроили шкафы и антресоли.
- На улице Зеленой объем работ был небольшой, но они были сложными. Во-первых, нужно было оценить несущую способность дома после взрыва. Для этого привлекались лучшие специалисты. Напомню, одна из плит просто выдвинулась из стены, и ее устанавливали на место. Во-вторых, нужно было подготовить проект. Далее проводили экспертизы с точки зрения безопасности, и уже потом решали вопросы, связанные со сметой и финансированием, – рассказал глава города Андрей Сысоев.
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