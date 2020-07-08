У куликов-сорок из Кандалакшского заповедника появились птенчики
В конце июня в фотоловушку Кандалакшского природного заповедника попался кулик-сорока, который старательно высиживал яйца. Кто именно это был - самка или самец, не ясно, ведь о потомстве заботятся оба члена пары. И вот, в июле у пернатых с большими клювами родились три маленьких птенчика.
- На заповедном острове пополнение! Уже у «знаменитой пары» куликов-сорок вывелось потомство. И теперь заповедные будни взрослых птиц наполнены заботой и приятными хлопотами о птенцах, - сообщили в заповеднике.
В начале видеоролика видно, как птицы по очереди высиживают яйца, из которых вот-вот вылупятся малыши, периодически отгоняя от гнезда любопытных зайцев.
Как отмечают в Кандалакшком заповеднике, кулики не только высиживают птенцов, но и выкармливают их, то есть приносят им корм в клюве. Пища их разнообразна - моллюски, кольчатые черви, ракообразные, насекомые и их личинки.
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