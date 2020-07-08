52-летний житель Кандалакши предстанет перед судом за убийство сожительницы

8 Июль 2020 2020-07-08T08:06:02+03:00

Злоумышленник ударил северянку ногами в грудь, после чего та упала с лестницы в подъезде

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Буйный житель Кандалакши, устроив в прошлом году физическую расправу над 45-летней женщиной, не подумал о том, что побои доведут его до суда. А стоило бы.

По данным следствия, утром 19 июля 2019 года мужчина, находясь на межлестничной площадке в подъезде одного из домов на улице 50 лет Октября в Кандалакше, ударил по лицу сожительницу, с которой у них возник бытовой конфликт. Та потеряла равновесие и упала на площадку возле проема между этажами. После этого северянин не остановился и пару раз ударил женщину ногой в грудь, после чего она упала с лестницы на нижний этаж. Женщину в бессознательном состоянии нашли соседи, которые вызвали скорую помощь. Спустя несколько дней кандалакшанка скончалась в медучреждении.

- Несмотря на неполное признание вины, следователями собрана достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности мужчины к совершенному преступлению. Сейчас уголовное дело по части 4 статьи 111 УКР РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", направлено в суд для рассмотрения по существу. Местному жителю грозит до 15 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

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