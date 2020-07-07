Погода в Мурманске 7 и 8 июля 2020 года: в Мурманской области ожидаются грозы

7 Июль 2020 2020-07-07T15:21:15+03:00

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Погода в Мурманской области в последнее время более-менее устаканилась. Уже неделю в Заполярье тепло, но дождливо. Конечно, хотелось бы побольше солнышка, а не туч, но тут уже ничего не поделаешь. На минувших выходных в регионе даже прошла гроза, но мурманчанам ее застать не удалось. Как отметили в паблике "Погода в Мурманске", грозы в 1001 раз филигранно обошли областной центр, прогремев почти везде по северу области. Может, в будни повезет?

- В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии. 7 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь, днем грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем +18+23 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре. - 8 июля по Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, среднесуточная температура воздуха на 2-5 градусов выше климатической нормы.

Напомним: в Мурманской области пошли первые грибы. В лесах также зреют морошка и черника.

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ИСТОЧНИК KP.RU