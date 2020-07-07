Проект реконструкции площади Пять Углов доработают с учетом пожеланий жителей Мурманска

7 Июль 2020 2020-07-07T14:05:31+03:00

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В этом году должна была начаться реконструкция площади Пять Углов в Мурманске, однако ее перенесли на 2021 год, направив деньги на ремонт дворовых территорий.

Честно говоря, многие мурманчане выдохнули с облегчением, ведь далеко не всем понравился проект преображения сердца заполярной столицы. Раскритиковали его как простые жители, так и специалисты.

Представители Мурманского отделения Союза архитекторов России направили коллективное письмо в правительство регион, в котором выступии к критикой представленной концепции. И на него получили ответ.

- По итога учета мнения граждан концепция будет доработана и вынесена на рассмотрение градостроительного комитета Мурманска, - говорится в письме.

За то, что площадь Пять Углов надо реконструировать, высказалось более 53 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU