2020-07-07T14:05:31+03:00
Общество

Проект реконструкции площади Пять Углов доработают с учетом пожеланий жителей Мурманска

Новую концепцию вынесут на обсуждение градостроительного комитета
Мария ПАШЕНКОВА
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Не всем жителям Мурманска понравился проект реконструкции Пяти Углов. Фото: vk.com/public195367076Не всем жителям Мурманска понравился проект реконструкции Пяти Углов. Фото: vk.com/public195367076
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В этом году должна была начаться реконструкция площади Пять Углов в Мурманске, однако ее перенесли на 2021 год, направив деньги на ремонт дворовых территорий.

Честно говоря, многие мурманчане выдохнули с облегчением, ведь далеко не всем понравился проект преображения сердца заполярной столицы. Раскритиковали его как простые жители, так и специалисты.

Представители Мурманского отделения Союза архитекторов России направили коллективное письмо в правительство регион, в котором выступии к критикой представленной концепции. И на него получили ответ.

- По итога учета мнения граждан концепция будет доработана и вынесена на рассмотрение градостроительного комитета Мурманска, - говорится в письме.

За то, что площадь Пять Углов надо реконструировать, высказалось более 53 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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