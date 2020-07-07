«Стараемся не думать о плохом»: ФАП в Кузомени построят только в 2024 году

7 Июль 2020 2020-07-07T11:57:24+03:00

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Пока жители Мурманска бьют тревогу, что «скорая» к ним едет по несколько дней, жители отдаленного села на берегу Белого моря фактически живут без медицинской помощи. Единственный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) закрыли девять лет назад из-за аварийного состояния здания.

- ФАП – для нас больная тема, - рассказывает жительница Кузомени Наталья Чунина. – Новый обещали построить еще в 2018 году, но все закончилось одними обещаниями. А ведь в селе есть и маленькие дети, и стариков много.

Ближайший фельдшер в Варзуге - почти в 30 километрах от Кузомени. Правда, по словам Натальи Чуниной, видят его в селе редко. Если кому-то из жителей, не дай Бог, станет плохо, «скорую» придется ждать 5-6 часов и это летом, а зимой – вся надежда на санавиацию.

- В Чаваньге, где 30 человек живет, в Чапоме, где 20 жителей, есть и ФАПы, и фельдшеры. А нас здесь 80 человек, и никого нет. Подписи каждый год собираем, чтобы построили. Страшно жить, но о плохом стараемся не думать, - говорит Наталья Чунина.

В министерстве здравоохранения Мурманской области о проблеме кузомлян знают и даже решение уже выработали.

- В соответствии с приказом Минздрава России сейчас жители Кузомени получают плановую медпомощь, включая осмотр новорожденных и вакцинацию, у фельдшера ФАПа в Варзуге. Экстренная оказывается бригадой скорой помощи Терского филиала Кандалакшской ЦРБ, - прокомментировали ситуацию в ведомстве. - Учитывая удаленность и многочисленные просьбы жителей было принято решение предусмотреть строительство модульного ФАПа в Кузомени на общую сумму 15 миллионов рублей в 2024 году.

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