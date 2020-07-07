2020-07-07T10:40:45+03:00
Общество

К монтажу новой дымовой трубы в Росляково приступят уже в июле

Мурманская область готова к отопительному сезону на четверть
Елена МОЛОДЦОВА
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На заводе уже начали изготавливать новую трубу для котельной в Росляково. Фото: Администрация МурманскаНа заводе уже начали изготавливать новую трубу для котельной в Росляково. Фото: Администрация Мурманска
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Готовим сани, то есть котельные и сети, летом, чтобы зимой не было мучительно холодно. Вот коммунальщики и стараются. По информации министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрия Латышева, пока все работы идут в графике и сбоев не прогнозируется.

- К отопительному периоду необходимо подготовить порядка 7800 единиц жилфонда, 127 котельных и более 11 тысяч километров инженерных сетей. На сегодняшний день средний процент готовности – около 23-24%, - отметил Дмитрий Латышев. – В рамках выполняемых работ реализуется несколько крупных проектов: в Росляково – замена дымовой трубы, Заозерске – модернизация котельной для использования топочного мазута М-100, Североморске – капитальный ремонт аварийного участка магистральной сети теплоснабжения.

Разумеется, больше всего внимание и жителей, и властей области приковано к первому объекту – ведь работы для нашего региона уникальные, а посему находятся на постоянном контроле.

- Первые две секции новой дымовой трубы уже изготовлены на заводе. На этой неделе запланирована заливка бетона для нее. Во второй половине июля ожидаем работы по монтажу новой трубы, которая придет четырьмя поставками автотранспорта, - рассказал глава администрации Мурманска Евгений Никора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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