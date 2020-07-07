К монтажу новой дымовой трубы в Росляково приступят уже в июле

7 Июль 2020 2020-07-07T10:40:45+03:00

На заводе уже начали изготавливать новую трубу для котельной в Росляково. Фото: Администрация Мурманска

Изменить размер текста: A A

Готовим сани, то есть котельные и сети, летом, чтобы зимой не было мучительно холодно. Вот коммунальщики и стараются. По информации министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрия Латышева, пока все работы идут в графике и сбоев не прогнозируется.

- К отопительному периоду необходимо подготовить порядка 7800 единиц жилфонда, 127 котельных и более 11 тысяч километров инженерных сетей. На сегодняшний день средний процент готовности – около 23-24%, - отметил Дмитрий Латышев. – В рамках выполняемых работ реализуется несколько крупных проектов: в Росляково – замена дымовой трубы, Заозерске – модернизация котельной для использования топочного мазута М-100, Североморске – капитальный ремонт аварийного участка магистральной сети теплоснабжения.

Разумеется, больше всего внимание и жителей, и властей области приковано к первому объекту – ведь работы для нашего региона уникальные, а посему находятся на постоянном контроле.

- Первые две секции новой дымовой трубы уже изготовлены на заводе. На этой неделе запланирована заливка бетона для нее. Во второй половине июля ожидаем работы по монтажу новой трубы, которая придет четырьмя поставками автотранспорта, - рассказал глава администрации Мурманска Евгений Никора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Мурманской области есть проблемы с благоустройством. Сразу в 5 муниципалитетах работы по приведению в порядок дворов и общественных пространств забуксовали (Подробности)

Андрей Чибис: "Я сделаю все, чтобы этот год стал без асфальта в снег". Губернатор Мурманской области рассказал о дорожных работах (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU