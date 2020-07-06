2020-07-06T17:26:12+03:00
Общество

38 жителей Мурманской области, оставшихся без работы и получивших северный МРОТ, попросили вернуть деньги

Губернатор Мурманской области поручил разобраться в ситуации
Елена МОЛОДЦОВА
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Деньги возвращать не придется.Деньги возвращать не придется.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Эпидемия коронавируса и полтора месяца самоизоляции оставили не одного жителя Мурманской области без работы. Власти протянули таким пострадавшим руку помощи, приняв решение платить северный МРОТ - 27899 рублей. А спустя непродолжительное время 38 человек получили бумагу о том, что они эти деньги должны вернуть.

- Есть такая ситуация: люди поторопились и обратились за северным МРОТ в день своего увольнения, решение было принято, деньги выделены, а спустя месяц приходит бумага, что получили деньги незаконно, верните их. Прошу внимательно разобраться с каждым случаем, и даже если человек, действительно, поторопился и заполнил заявку раньше, юридически сделать так, чтобы деньги оставались у людей, разумеется, при корректировке документов, - дал поручение министру труда и социальной защиты региона Сергею Мякишеву губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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