2020-07-06T16:11:14+03:00
Общество

В полиции рассказали итог проверки по найденнным у школы в Кандалакше трупам собак

Тела были завернуты в одеяла и пакеты
Мария ПАШЕНКОВА
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Труп собаки нашли рядом со школой. Фото: vk.com/kandaoneТруп собаки нашли рядом со школой. Фото: vk.com/kandaone
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В мае жители Кандалакши обсуждали, как рядом со школой №9 в Нива-3 нашли труп собаки, завернутый в одеяло. Подобные находки в окрестностях делали не раз, поэтому местные не исключают, что все это - дело рук живодера.

По информации, опубликованной в СМИ, полиция начала проверку. Тел собак оказалось несколько, какие-то были завернуты в тряпки, какие-то в пакеты, их отправили на экспертизу на ветеринарную станцию.

- Помимо прочего, был сделан рентген тел. Специалисты выяснили, что смерть собак была ненасильственной: повреждений костей и так далее обнаружено не было. Собаки были в возрасте. Поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано, - сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Также выяснилось, что погибли собаки примерно 4-5 месяцев до момента обнаружения, т.е. не раньше января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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