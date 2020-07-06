2020-07-06T15:48:49+03:00
Происшествия

В Мурманске мужчина ходил по двору с ружьем и угрожал прохожим

Очевидец рассказал, что горожанин стрелял в воздух
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужучину, который вышел на улицу с ружьем, задержали у него дома. Фото: Росгвардия по Мурманской областиМужучину, который вышел на улицу с ружьем, задержали у него дома. Фото: Росгвардия по Мурманской области
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На выходных в группе "Мурманск ДТП ЧП" появилась информация, что в Ленинском округе по улицам гуляет мужчина с ружьем. Опасного горожанина сразу задержали, а сейчас стали известны подробности этого происшествия.

Оказывается, в полицию обратился 28-летний молодой человек, которому мужчина с ружьем стал угрожать во дворе одного из домов на улице Лобова - там между мурманчанами произошел конфликт. Со слов парня, его обидчик несколько раз выстрелил в воздух и угрожал убийством. Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, мужчина с ружьем попытался скрыться, но это ему не удалось.

- Подозреваемый в угрозах убийством был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции. Для обеспечения безопасности окружающих и блокирования подозреваемого на место прибыл второй экипаж Росгвардии. Им оказался ранее несудимый 35-летний житель Мурманска. В ходе обыска в квартире полицейскими были обнаружены и изъяты огнестрельное охотничье оружие и боеприпасы к нему. Изъятое направлено на экспертизу. Установлено, что мужчина имеет разрешение на хранение оружия, - сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Свою вину мужчина не отрицает. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Стрелку грозит до двух лет лишения свободы, а сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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