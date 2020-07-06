2020-07-06T17:54:02+03:00
Общество

В Мурманской области появился новый Единый социальный проездной билет

Транспортная карта будет персонифицирована и действовать минимум три года
Елена МОЛОДЦОВА
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В Заполярье появился новый проездной билет. Фото: Правительство Мурманской областиВ Заполярье появился новый проездной билет. Фото: Правительство Мурманской области
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Старые добрые бумажные проездные уходят в прошлое. Теперь северяне будут пользоваться куда более долговечными и удобными пластиковыми транспортными картами.

- Новый Единый социальный проездной билет (ЕСПБ) будет содержать сведения о пользователе: ФИО, дату рождения и фотографию, а также qr-код для пополнения карты онлайн. Срок использования такой транспортной карты – минимум три года. Кроме того, у северян отпадет необходимость ежемесячно посещать пункты продаж проездных билетов, - рассказывает министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин.

С 6 июля северяне, имеющие право на льготный проезд, могут подать заявление в МФЦ на оформление персонифицированной пластиковой карты ЕСПБ нового образца и через три недели стать ее счастливым обладателем. После этого при проезде в общественном транспорте им уже не придется предъявлять дополнительные документы, подтверждающие личность, а также ежемесячно подтверждать право на льготный проезд. На время переходного периода будут действовать и привычные бумажные проездные.

- В дальнейшем пластиковым проездным билетом смогут пользоваться и 82 тысячи учащихся Мурманской области. Сейчас региональное министерство образования и науки вместе с оператором автоматизированной системы учета оплаты проезда завершают проработку отдельных технических вопросов, - уточнили в правительстве региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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