Появились подробности несчастного случая в Кандалакше, где молодой рабочий сорвался с дымовой трубы

6 Июль 2020 2020-07-06T14:19:02+03:00

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5 июля в Кандалакше произошел несчастный случай: работник подрядной организации сорвался с большой высоты, пока работал на дымовой трубе местной котельной. Спасти молодого человека не удалось. Сейчас стали известны подробности случившегося.

- В ходе проверки установлено, что работники Сибирской ассоциации промышленного альпинизма проводили ремонтные работы на внутренней части дымовой трубы при помощи рабочей площадки. На высоте 40 метров один из стропов ослабился, из-за чего площадка накренилась. После чего 27-летний работник, проигнорировавший требования по использованию страховочного троса, упал на дно трубы. Мужчину госпитализировали в медучреждение, где он скончался от полученной сочетанной травмы тела, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на производстве.

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