2020-07-06T14:19:02+03:00
Происшествия

Появились подробности несчастного случая в Кандалакше, где молодой рабочий сорвался с дымовой трубы

Стало известно, что промышленный альпинист пренебрег страховочным тросом
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Спасти работника подрядной организации не удалось. Фото: СУ СКР по Мурманской областиСпасти работника подрядной организации не удалось. Фото: СУ СКР по Мурманской области
Изменить размер текста:

5 июля в Кандалакше произошел несчастный случай: работник подрядной организации сорвался с большой высоты, пока работал на дымовой трубе местной котельной. Спасти молодого человека не удалось. Сейчас стали известны подробности случившегося.

- В ходе проверки установлено, что работники Сибирской ассоциации промышленного альпинизма проводили ремонтные работы на внутренней части дымовой трубы при помощи рабочей площадки. На высоте 40 метров один из стропов ослабился, из-за чего площадка накренилась. После чего 27-летний работник, проигнорировавший требования по использованию страховочного троса, упал на дно трубы. Мужчину госпитализировали в медучреждение, где он скончался от полученной сочетанной травмы тела, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на производстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экскаваторщик из Заполярного погиб под обрушившейся бетонной плитой. 61-летний мужчина, демонтируя старое здание, получил смертельные травмы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где в Мурманской области есть проблемы с благоустройством
В полиции рассказали итог проверки по найденнным у школы в Кандалакше трупам собак
В Мурманске мужчина ходил по двору с ружьем и угрожал прохожим
Мурманская область заняла 12 строчку рейтинга по наибольшим доходам среди российских регионов
В Мурманске создадут коррекционный совет по вопросам благоустройства
Житель Мурманской области пострадал в ДТП с «КамАЗом» в Карелии
Появились подробности несчастного случая в Кандалакше, где молодой рабочий сорвался с дымовой трубы
В ДТП на повороте на Полярный пострадали трое детей
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «46 человек – в тяжелом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших коронавирусом в Мурманской области превысило 6 тысяч человек
Руководителю «Мурманских парков и скверов» грозит увольнение за позорную реконструкцию сквера у памятника Кирову
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе
В 2021 году в Мурманской области можно будет заниматься любительским ловом краба
В Кандалакше подросток прокатился на грузовом поезде и попал в реанимацию
Губернатор Мурманской области потребовал наладить работу "скорой помощи"
Андрей Чибис назвал новость о закрытии Мурманска из-за коронавируса фейком
В Мурманске задержали мужчину, который гулял с ружьем в руках
В Кандалакше сорвался с большой высоты рабочий из Красноярска