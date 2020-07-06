В 2021 году в Мурманской области можно будет заниматься любительским ловом краба

6 Июль 2020 2020-07-06T11:01:07+03:00

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В прошлом году губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе хотят разрешить любительский вылов краба.

Этой весной стало известно, что на федеральном уровне инициативу законодательно поддержали, поэтому в Заполярье начался процесс по воплощению бумажных планов в реальность.

- С жителями Мурманской области мы обсудили вопросы формирования границ рыболовных участков, отработали с муниципальными властями прибрежных районов, вынесли вопрос на комиссию по формированию границ Североморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. На данный момент созданы пять участков: в районе губы Терибская-1 и Териберская-2, бухта Долгая щель, мыс Ярышный и Святоносский залив, - сообщил вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

В данный момент объявлен конкурс на пользование участками - прием заявок продолжится до 20 июля. Когда будет заключена договоренность с победителями, начнется определение квот. Сделать это должны до 1 апреля.

- С 1 января по 15 августа вылов краба запрещен, а 15 августа мы откроем сезон, - добавил Дмитрий Филиппов.

К слову, любительский лов будет ограничен не только квотой. Табу наложено на самок, маленьких особей, а ловить можно будет только сетными ловушками с диаметром ячейки не более 70 мм.

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