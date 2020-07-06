2020-07-06T09:02:31+03:00
Происшествия

В Мурманске задержали мужчину, который гулял с ружьем в руках

Северянина заметили в Ленинском округе
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчина гулял по Ленинскому округу с ружьем.Мужчина гулял по Ленинскому округу с ружьем.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Реакция жителей Ленинского округа Мурманска, которые увидели на улице мужчину с ружьем, была вполне предсказуемая: они сразу вызвали полицию. Ведь кто знает, что у него на уме?

- Проживающие на улицах Ушакова и вплоть до Нахимова, пожалуйста, будьте осторожны. Был замечен мужчина с ружьем по адресу Лобова, д.35, затем передвигался в сторону 14 школы (заброшенная), - написал анонимный автор в группе "Мурманск ДТП ЧП".

На поиски сразу отправились сотрудники полиции, найти мужчину большого труда не составило.

- Мужчина был задержан, доставлен в отдел. Пострадавших от его действий нет. Сейчас проводится проверка, - уточнила руководитель пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

В ближайшее время в полиции обещали сообщить подробности этого происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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