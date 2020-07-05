2020-07-05T18:22:37+03:00
Происшествия

В Кандалакше сорвался с большой высоты рабочий из Красноярска

Молодой альпинист работал на дымовой трубе местной котельной
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Спасти альпиниста не удалось.Спасти альпиниста не удалось.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Несчастный случай произошел в Кандалакше, где на дымовой трубе в котельной №21 "Мурманэнергосбыта" работал промышленный альпинист из Красноярска. Молодой человек сорвался с большой высоты и упал прямо внутрь сооружения. Спасти его, к сожалению, не удалось.

- Погибший был сотрудником подрядной организации, с которой теплоснабжающая компания заключила договор на ремонт дымовой трубы в Кандалакше. Объект был передан для работ после проведения всех необходимых инструктажей по технике безопасности. Накануне промышленные альпинисты приступили к очередным работам внутри дымовой трубы, в ходе которых сорвался один из специалистов. О случившемся были оперативно уведомлены все соответствующие службы, на место прибыли скорая помощь, МЧС, полиция, следственный комитет, должностные лица филиала. Мужчина был доставлен в Кандалакшскую ЦРБ, однако от полученных травм скончался. АО «МЭС» приносит соболезнования родным и близким погибшего, - сообщили в пресс-службе АО "Мурманэнергосбыт".

Все подробности и причины случившегося будут установлены после проверки комиссии по расследованию несчастного случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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