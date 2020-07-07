2020-07-07T14:08:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 7 июля 2020 года составило 21 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 7 июля 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
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Новыми жертвами коронавируса стали...Фото: правительство МОНовыми жертвами коронавируса стали...Фото: правительство МО
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Число летальных исходов из-за коронавируса в Заполярье растет. Так, 7 июля оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил еще о двух погибших северянах. Всего после заражения опасной инфекцией не смог выжить 21 человек.

- Два пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Мурманской области. Оба пациента имели сопутствующие заболевания и переносили болезнь в тяжелой форме. 65-летняя жительница Мурманска проходила лечение в отделении гематологии, после получения положительного теста на COVID-19 переведена в центр инфекционных заболеваний. На фоне тяжёлого гематологического заболевания состояние пациентки значительно ухудшилось. 77-летний пациент поступил в больницу с заболеванием сердца, был обследован, в процессе выявлена 2-х сторонняя полисегментарная пневмония, находился в реанимации. Несмотря на усилия врачей и интенсивное лечение, спасти пациентов не удалось, - рассказали в региональном оперштабе.

Напомним: Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе. В областном центре - 2301 заболевший опасной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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