На Имандре спасали выпавшего из лодки рыбака, который потерял сознание

5 Июль 2020 2020-07-05T12:38:05+03:00

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В районе Тик Губы, на озере Имандра 4 июля из беды вызволяли северянина, который выпал из моторной лодки и потерял сознание. Сообщение о несчастном случае поступило в службу спасения 112.

- Человека смогли вытащить, команда данной лодки оказала ему реанимационную помощь - после искусственного дыхания пострадавший начал дышать, однако в сознание не пришел. Запустить мотор лодки не получилось, рыбаки находились в дрейфе. К месту происшествия отправились: личный состав инспекторского отделения Апатитов, поисково-спасательный отряд аварийно-спасательного центра Кировска и реанимационная бригада скорой помощи. Всего задействовано 11 человек и 7 единиц техники. Лодку взяли на буксир и доставили к берегу с пострадавшим, который уже в сознании передан бригаде "скорой", - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Напомним: в Верхнетуломском водохранилище спасали людей, оказавшихся на лодке с течью. Помощь спасателей была нужна четырем взрослым и двум детям.

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