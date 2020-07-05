2020-07-05T12:38:05+03:00
Происшествия

На Имандре спасали выпавшего из лодки рыбака, который потерял сознание

Несчастный случай произошел в районе Тик Губы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Мужчину удалось вернуть к жизни.Мужчину удалось вернуть к жизни.Фото: Олег ФИЛОНОК
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В районе Тик Губы, на озере Имандра 4 июля из беды вызволяли северянина, который выпал из моторной лодки и потерял сознание. Сообщение о несчастном случае поступило в службу спасения 112.

- Человека смогли вытащить, команда данной лодки оказала ему реанимационную помощь - после искусственного дыхания пострадавший начал дышать, однако в сознание не пришел. Запустить мотор лодки не получилось, рыбаки находились в дрейфе. К месту происшествия отправились: личный состав инспекторского отделения Апатитов, поисково-спасательный отряд аварийно-спасательного центра Кировска и реанимационная бригада скорой помощи. Всего задействовано 11 человек и 7 единиц техники. Лодку взяли на буксир и доставили к берегу с пострадавшим, который уже в сознании передан бригаде "скорой", - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Напомним: в Верхнетуломском водохранилище спасали людей, оказавшихся на лодке с течью. Помощь спасателей была нужна четырем взрослым и двум детям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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