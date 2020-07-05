В Умбе обнаружили клещей
Встретить клеща в Мурманской области - та еще редкость, ведь Кольскому полуострову несвойственен клещевой вирусный энцефалит. То есть предполагается, что эти паукообразные у нас в регионе не обитают. Однако похоже, что кровососы добрались таки и до севера. Так, на днях обнаружить на себе клеща не посчастливилось жительнице Умбы.
- Взрослая дочь знакомой, после похода по экологической тропе, что идет из Умбы в Ридалакшу, нашла уже по приходу домой впившегося в тело клеща!, - поделился северянин Павел Клочев в паблике "Умба| Терский берег" в соцсетях. - Рассмотрел его, кровососа, в пробирочке: безусловно клещ, но маленького размера, примерно 4-5 миллиметров. Будьте внимательны, земляки и гости Умбы, при посещении лесного массива...
Напомним: жителей Мурманской области начали атаковать клещи в начале июня.Троим северянам из-за кровопийц пришлось обращаться в медучреждения.
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