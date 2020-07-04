2020-07-04T11:38:53+03:00
Общество

В Финляндии появились комары, которые могут переносить малярию

Ранее в стране их не встречали
Ника СВЕТЛОВА
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В Финляндии нашли новый вид комаров, который может переносить малярию.В Финляндии нашли новый вид комаров, который может переносить малярию.Фото: Евгения ГУСЕВА
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2020 год богат на неприятные новости. Одна такая прилетела из Финляндии: в стране заметили комаров, которые могут разносить малярию.

Речь идет о виде Anopheles daciae, который ранее в стране не видели.

- Вид комаров, потенциально переносящий малярию, нашли в регионах Уусимаа, Варсинайс-Суоми, Канта-Хяме, Пирканмаа, Северная Похьянмаа, Пяйят-Хяме, Сатакунта и на Аландских островах. Как поясняет исследователь Университета Хельсинки Лорна Калвервелл, информация о распространении в Европе видов комаров, переносящих различные инфекции, очень важна, особенно в свете изменения климата, - пишет служба новостей yle.fi.

Сейчас в Финляндии нет малярии, но в стране серьезно решили подойти к информации о новом виде, так как коронавирус показал, что надо быть готовыми ко всему.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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