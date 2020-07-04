Житель Апатитов ломал себе пальцы, чтобы не платить алименты

4 Июль 2020 2020-07-04T10:36:34+03:00

Житель Апатитов ломал пальцы, лишь бы не ходить в суд. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Однако даже с травмами мужчина садился пьяным за руль

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Иногда нежелание горе-родителей платить алименты переходит все границы. Это на своем примере доказал житель Апатитов, который отказывался отдавать на несовершеннолетнего ребенка четверть своей зарплаты и накопил почти 300 тысяч рублей долга.

Сначала мужчину наказали по ч.1 ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») и приговорили к обязательным работам. Но когда это не помогло, апатитчанин пошел уже по уголовной статье, началось судебное разбирательство.

- Однако рассмотрение в суде неоднократно откладывалось, так как обвиняемый, желая избежать наказания, умышленно несколько раз ломал себе пальцы рук, что не помешало ему дважды сесть за руль в нетрезвом виде. В отношении мужчины органами внутренних дел было возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»), - сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Никакое членовредительство не помогло: житель Апатитов проведет 1 года и 5 месяцев в колонии-поселении.

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