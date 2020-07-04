4 Июль 2020 2020-07-04T10:19:26+03:00

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Поводов для тревоги и переживаний у каждого из нас хватает. Когда на душе совсем отчаянно скребут кошки, надо обращаться за помощью. Но часто ли это делают северяне? Статистику по обращению к психологам пока не составили, но департамент мониторинга при Минздраве изучил, сколько в разных регионах за прошлый год поставили диагноз "психическое расстройство".

Мурманская область вошла в число самых психически здоровых регионов. За год в регионе диагноз поставили только 70 людям. Также компанию Заполярью составили Ненецкий АО - 9 человек, Чукотский АО - 19, Еврейская АО и в Севастополь (87 человек).

А вот самым психически нездоровым городом стал Санкт-Петербург - 4737 диагнозов "психическое расстройство" за год. Для сравнения - в Москве 3 137 человек. При этом по всей России новых пациентов набралось 58,7 тысячи человек.

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