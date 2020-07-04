Жительница Мурманска взыскала 182 тысячи рублей за то, что упала в троллейбусе

4 Июль 2020 2020-07-04T10:02:21+03:00

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В прошлом году отдых в Симферополе закончился для жительницы Мурманска, не начавшись. Туда она прилетела вместе с внуком, они сели на троллейбус, чтобы доехать нужной остановки. Но уже когда женщина и ребенок готовились к выходу, общественный транспорт резко затормозил, северянка упала.

- Встать самостоятельно не могла, знакомая помогла ей подняться. Кондуктор и пассажиры торопили их выйти, чтобы не задерживать движение. На остановке женщины вызвали скорую помощь, так как истец почувствовала боль, не могла дышать. С травмами была госпитализирована в больницу, - рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Туда женщина обратилась с иском, чтобы ей возместили моральный и материальный ущерб. Например, из-за того, чтобы бабушка оказалась в больнице, ее внук остался на попечении старшего брата, которому пришлось лететь в Симферополь, а забирать его полетел отец. Семья хотела вернуть стоимость незапланированных билетов. Также мурманчанке пришлось покупать медицинский корсет, лекарства почти на 11 тысяч рублей.

Истец просила взыскать с ГУП РК «Крымтроллейбус» в счет возмещения

материального ущерба 16 079 рублей, компенсацию вреда здоровью и морального вреда в

размере 500 000 рублей. Но в итоге получила 181 980 рублей 46 копеек c перевозчика и 281 тысячу рублей с Национального союза страховщиков ответственности.

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