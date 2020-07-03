В центре Мурманска гулял горностай

3 Июль 2020 2020-07-03T17:33:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Медведей в кольском крае за это лето северяне видели уже уйму, а вот горностай, разгуливающий по Мурманску, - картина редкая. Юркий зверек с глазами-бусинками 2 июля попал в поле зрения местной жительницы, пока пытался перебежать проезжую часть.

- Горностай выскочил на тротуар, затем на дорогу, а пока транспорт стоял на светофоре, спрятался под автомобиль и успел вернуться обратно, до того, как тронулись машины. Произошло это возле центрального бассейна, со стороны Дома культуры Моряков. Потом шмыгнул в траву и след простыл. Чудеса! - поделилась мурманчанка Наталья Василькова на личной странице в соцсетях.

Как отмечают в Кандалакшском природном заповеднике, горностая можно узнать по кончику хвоста, который всегда остается черным, несмотря на смену окраса. Эти животные почти не боятся человека. Случается, что зверек подбегает чуть ли не вплотную, проявляя явное любопытство и, встав «столбиком», смотрит на двуногих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведица с медвежатами попались в фотоловушку на острове Олений. Малыши бегали по лесу и пробовали карабкаться по деревьям [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU