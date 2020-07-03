2020-07-03T17:33:51+03:00
Дом. Семья

В центре Мурманска гулял горностай

Проворного зверька запечатлела местная жительница возле Дома культуры Моряков
Наталья ЛОБАНОВА
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Хищник пытался перебежать дорогу. Фото: Наталья ВасильковаХищник пытался перебежать дорогу. Фото: Наталья Василькова
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Медведей в кольском крае за это лето северяне видели уже уйму, а вот горностай, разгуливающий по Мурманску, - картина редкая. Юркий зверек с глазами-бусинками 2 июля попал в поле зрения местной жительницы, пока пытался перебежать проезжую часть.

- Горностай выскочил на тротуар, затем на дорогу, а пока транспорт стоял на светофоре, спрятался под автомобиль и успел вернуться обратно, до того, как тронулись машины. Произошло это возле центрального бассейна, со стороны Дома культуры Моряков. Потом шмыгнул в траву и след простыл. Чудеса! - поделилась мурманчанка Наталья Василькова на личной странице в соцсетях.

Как отмечают в Кандалакшском природном заповеднике, горностая можно узнать по кончику хвоста, который всегда остается черным, несмотря на смену окраса. Эти животные почти не боятся человека. Случается, что зверек подбегает чуть ли не вплотную, проявляя явное любопытство и, встав «столбиком», смотрит на двуногих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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