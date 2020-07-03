2020-07-03T16:51:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область попала в топ-10 по числу заболевших за сутки

В кольском крае выявили 147 новых случаев заражения опасной инфекцией
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Заполярье попало в невеселый рейтинг.Заполярье попало в невеселый рейтинг.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Как бы не хотелось об этом не думать, но в Мурманской области заболевших коронавирусом день ото дня становится все больше. По данным регионального оперативного штаба, в Заполярье за последние сутки выявили 147 новых случаев заражения COVID-19. Большая часть из них пришлась как обычно на Мурманск (+134, всего 2015).

С таким количеством инфицированных кольский край даже ворвался в топ-10 российский регионов по числу зараженных за один день. По информации официального сайта "Стопкоронавирус.рф" Мурманская область заняла как раз таки десятую строчку этого невеселого рейтинга.

Больше всего ковидных пациентов на 3 июля оказалось в Москве - 659 человек и Московской области - 298 человек. На третьем месте Ханты-Мансийский автономный округ с 271 заболевшим опасной инфекцией.

Напомним: какие отделения мурманских больниц закрыты на карантин. Мы узнали, где можно получить плановую помощь, а где - только экстренную.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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