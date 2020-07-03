Ситуация с коронавирусом в Мурманске: открылись Мурманская областная научная и детско-юношеская библиотеки
Помимо фитнес-залов, бань и соляриев, а также небольших непродовольственных магазинов в Мурманске открываются культурные заведения. Так, со 2 июля возобновили работу Мурманская областная научная библиотека и Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой.
- Учреждения работают для индивидуальных посетителей с соблюдением всех санитарных рекомендаций с учетом эпидемиологической обстановки. Возвращаемые читателями книги примут в полиэтиленовых пакетах с маркировкой (ФИО, дата, отдел) и отправят на карантин, - сообщили в правительстве Мурманской области.
В Мурманской научной библиотеке читателей просят иметь свои канцелярские принадлежности. Также доступен предварительный заказ книг через онлайн-сервис «Заказ литературы» или телефону 8(8152) 45-08-57. Читателей старше 65 лет просят оставаться дома - они могут заказать книги из фондов библиотек с доставкой на дом.
В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой читателям также рекомендуют пользоваться сервисом предварительного заказа. Бесконтактная выдача литературы сохраняется.
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