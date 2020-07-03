2020-07-03T14:01:27+03:00
Общество

На реабилитацию 9-летнего мальчика из Апатитов надо собрать 111 тысяч рублей

Помочь Тимофею Ященко могут в Санкт-Петербурге
Мария ПАШЕНКОВА
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В наших силах помочь Тимофею. Фото: vk.com/fpdnbВ наших силах помочь Тимофею. Фото: vk.com/fpdnb
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К 9 года у Тимофея Ященко из Апатитов слишко большой список диагнозов. Это и симптоматическая эпилепсия, врожденные аномалии глазных яблок, органическое поражение центральной нервной системы, спастический тетрапарез. В своем возрасте мальчик не говорит и не ходит.

Но его родные верят, что недуги получится победить хотя бы частично. Главное для них - не опускать руки, а для нас - помочь семьей в меру своих сил.

Сейчас для Тимоши собирают 111 тысяч рублей на реабилитацию в клинике "Доктрина". Полная стоимость медпомощи - 142 тысячи рублей, часть денег фонду помощи детям "Наше будущее" уже удалось собрать.

Времени не так много: на реабилитацию юного апаптитчанина в северной столице ждут уже 7 августа.

Как помочь Тимоше?

Отправить SMS на номер 3116 с текстом: fpdnb cумма ЯщенкоТима. Или сделать перевод с банковской карты в назначении указать - Ященко Тима. Либо удобным для вас способом, указанных на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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