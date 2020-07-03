2020-07-03T14:36:40+03:00
Общество

Погода в Мурманске 3, 4 и 5 июля 2020 года: на выходных в Мурманской области будет тепло

Температура воздуха будет колебаться от +16 до +21 градусов
Наталья ЛОБАНОВА
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Погода благоволит!Погода благоволит!Фото: Ольга ЗАСУХИНА
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На этих выходных в Мурманской области снова будет тепло - северянам повезло выиграть этот джекпот в очередной раз. Все-таки здорово, когда погода капризничает в основном по будням, а к уикенду дарит нам солнышко. Хотя зонтик все равно захватить придется.

- 4 и 5 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с юга Скандинавии в северном направлении. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный днем 5 июля, преобладающая температура воздуха в дневные часы 4 июля +16+21 градусов, 5 июля +13+18, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Как отмечают синоптики, 3 июля тоже будет хорошая погода, но с дождем. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, на юге местами сильный. Температура воздуха до +21 градуса.

Напомним: в Мурманской области пошли первые грибы. В лесах также зреют морошка и черника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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