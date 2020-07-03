2020-07-03T13:31:12+03:00
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В Мурманской области официально запретили охоту на северного оленя

Этот вид был занесен в Красную книгу России
Ника СВЕТЛОВА
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На северного оленя в Мурманской области больше нельзя охотиться.На северного оленя в Мурманской области больше нельзя охотиться.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Этой весной произошло знаковое событие, которого ждали много лет: северный олень был занесен в Красную книгу РФ, ранее он был только в региональном издании. И то, речь шла лишь о западной популяции.

В федеральную Красную книгу вошли мурманская западная, мурманская восточная, карельская, коми-архангельская, вятско-камская популяции. А теперь губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, которым запрещается охота на северного оленя на территории нашего региона.

Напомним: весной 2017 года был введен мораторий сроком на три года на отстрел диких рогатых. Мера была продиктована тем, что браконьеры не знали меры, и популяция оказалась под угрозой исчезновения. Теперь же охотникам не стоит надеяться, что можно будет поохотиться на живую визитную карточку Кольского полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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