Жительница Мурманска требует с девочки, избившей ее дочь, полмиллиона рублей

3 Июль 2020 2020-07-03T09:49:42+03:00

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В мае этого года Первый канал показал выпуск передачи "Мужское/женское" с участием мурманчан. На всю Россию о своей беде решила рассказать северянка Майя Лапытько. 10 марта 2019 года ее 13-летнюю дочь избили две несовершеннолетние подружки.

Девочка попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания костей носа, что оценили как легкий вред здоровью. Хулиганкам за это ничего не было: следователи отказали в возбуждении уголовного дело, потому что зачинщице драки было всего 15 лет. Но после выхода передачи федерального канала, глава Следкома поручил снова разобраться в этой истории.

- По результатам двух процессуальных проверок вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с не достижением несовершеннолетней возраста привлечения к уголовной ответственности. Одно из процессуальных решений отменено органами прокуратуры, по нему проводятся дополнительные проверочные мероприятия. Факт совершения несовершеннолетней уголовно-наказуемого деяния в отношении малолетнего брата по результатам проведенной проверки не нашел своего подтверждения, в связи с чем следователем также вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказали в прокуратуре по Мурманской области.

Зато проверка показал нарушения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и территориального подразделения органа внутренних дел при проведении профилактической работы с несовершеннолетней, а также территориального отдела следственного управления следственного комитета. В связи с этим руководству указанных органов внесены представления, одно из которых рассмотрено и удовлетворено, два других находятся на рассмотрении.

А в суд ушел иск матери пострадавшей девочки, которая хочет получить компенсацию морального вреда для дочери в размере полумиллиона рублей.

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