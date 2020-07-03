2020-07-03T09:12:37+03:00
Общество

В Мурманске на помойку выкинули гроб

Черный ящик с крестом недолго простоял на улице и исчез
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Гроб выкинули к контейнерам на улице Каменная в Мурманске. Фото: Константин Малаев/vk.com/murmansk_dtpГроб выкинули к контейнерам на улице Каменная в Мурманске. Фото: Константин Малаев/vk.com/murmansk_dtp
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Что уж греха таить: у контейнеров с мусором часто можно увидеть самые неожиданные вещи. Среди строительных отходов и последствий ремонта, книг, старых игрушек и ненужной одежды можно увидеть клетки с живыми домашними питомцами (сколько же жестокости в людях!), необычные поделки. А жители улицы Каменная в Мурманске 1 июля приметили на помойке... гроб.

Черный ящик с крестом на крышке стоял на пустой площадке у контейнеров. Судя по виду - потертостям и царапинам - не очень-то новый. Правда, простоял гроб недолго - уже через несколько часов, как фотография с ним появилась в паблике "Мурманск ДТП ЧП", пропал из вида.

Мурманчане стали гадать, кто его вынес и зачем. А, главное, кто взял такую специфичную вещь. Одно из предположений - гроб вынесли сотрудники компании, с которой на днях разорвали контракт на обслуживание. Ранее рабочие устроили акцию протеста в центре Мурманска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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