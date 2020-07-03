2020-07-03T08:46:53+03:00
Общество

На памятник оленетранспортным батальонам выделили грант из бюджета Мурманской области

«Ассоциация кольских саамов» получит 8 миллионов рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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Памятник оленетранспортным батальонам появится у администрации Первомайского округа Мурманска. Фото: kolasapmi.comПамятник оленетранспортным батальонам появится у администрации Первомайского округа Мурманска. Фото: kolasapmi.com
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С памятником оленетранспортным батальонам было две беды: нет денег и никак не могли найти место для его установки. А ведь саами Мурманской области ратуют за такой мемориал более 10 лет и не раз получали поддержку властей.

Сначала установить памятник "арктическим танкам" хотели у Семеновского озера, затем - в Первомайском округе, а после вопрос повис в воздухе. Но сейчас получил второе дыхание.

Общественная организация Мурманской области «Ассоциация кольских саамов» выиграла правительственный грант в 8 миллионов рублей, который можно будет потратить на памятник оленетранспортным батальонам.

- Установка памятника в Год памяти и славы в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне станет важным событием для широкого круга общественности Мурманской области и всех, кто проводит работу по патриотическому воспитанию граждан России, будет способствовать сохранению памяти о подвигах бойцов оленетранспортных батальонов, повышению уровня исторической образованности, сохранению культурного наследия и формированию связей поколений, - отметили в министерстве внутренней политики Мурманской области.

Эскиз памятника есть, как и проектно-сметная документация. Место для установки выбрали все-таки у администрации Первомайского округа. Памятник должен появиться до конца года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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