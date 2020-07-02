2020-07-02T18:34:55+03:00
Происшествия

Стали известны подробности по найденному телу мужчины на улице Шабалина в Мурманске

Следователи выяснили, был ли замешан криминал в его смерти
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Мужчина упал с высоты. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"Мужчина упал с высоты. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"
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К сожалению, этим летом Мурманск богат на страшные находки. Так, в Мурманске на улице Шабалина возле дома №23 обнаружили труп мужчины в лужице крови. На место произошедшего выехали следователи, которые выяснили, был ли тут замешан криминал. Оказалось, что северянин упал с высоты.

- После осмотра тела установлено, что кроме травмы лица, полученной при падении, видимых телесных повреждений на теле не имеется. Личность погибшего установлена - это 47-летний житель Мурманской области. Согласно опросам очевидцев мужчина упал самостоятельно. Данный факт подтверждается видеозаписями камер наружного наблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: в Кольском заливе недалеко от мурманского судоремонтного завода нашли тело мужчины. Северянина обнаружили примерно в 20 метрах от понтонов в воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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