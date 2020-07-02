Губернатор Мурманской области о том, когда откроют кафе и кинотеатры

2 Июль 2020 2020-07-02T17:14:20+03:00

Кафе и рестораны в Мурманской области будут закрыты как минимум две недели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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По сравнению с апрелем и маем сейчас жизнь в Мурманской области хотя бы отчасти вернулась в привычную колею. Например, уже пусть с ограничениями, но работают спорт-залы и фитнес-центры, магазины, в некоторых городах открылись музеи и библиотеки, гостиницы и отели.

Но северяне с особым нетерпением ждут, когда можно будет сходить в кинотеатр, кафе или ресторан. На злободневный вопрос, когда же и им разрешат работать, ответил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Каждый день мы анализируем ситуацию. Роспотребнадзором мы анализировали возможность открыть кафе и рестораны, пока принято решение в ближайшие две недели этого не делать, - отметил Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что рестораны и кафе сейчас работают в режиме доставки еды на дом и приготовление блюд на вынос, поэтому полностью не лишены дохода. То же самое касается и кинотеатров - ближайшие 14 дней они точно будут закрыты.

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