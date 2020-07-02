2020-07-02T16:10:03+03:00
Происшествия

В Мурманске на улице Шабалина обнаружили труп мужчины

На место происшествия выехали следователи
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Почему мужчина погиб еще предстоит выяснить. Фото: Мурманск ДТП ЧППочему мужчина погиб еще предстоит выяснить. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Этим летом в Мурманске и недели не обходится без страшных находок. Так, житель областного центра, гуляя в лесу рядом с улицей Достоевского, у подножия скалы высотой почти 50 метров обнаружил скелетированные останки человека. Также на днях тело 58-летнего мужчины нашли в Кольском заливе, недалеко от мурманского судоремонтного завода. И вот, 2 июля в городе появился еще один труп мужчины в луже крови.

- Тело обнаружили возле дома №23 на улице Шабалина. Сейчас на место выехал следователь следственного отдела по городу Мурманску. Более подробная информация появится после осмотра тела, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Как пишут очевидцы в соцсетях, мужчина мог скончаться после падения с высоты. Так ли это или нет, предстоит выяснить следователям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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