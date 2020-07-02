8 преступлений за 8 иностранцев: житель Мурманска получил условный срок за фиктивную прописку приезжих

2 Июль 2020 2020-07-02T15:39:09+03:00

Выяснилось, что граждане из других стран в квартире не проживают

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Житель Мурманска сделал из обычной квартиры "резиновую". Мужчина за определенную плату прописал у себя восемь иностранцев, но не подумал, что об этом узнают правоохранительные органы.

- 31 августа, 29 ноября, 30 декабря 2019 года и 3,10,11, 20 и 27 февраля 2020 года северянин, находясь в МФЦ Мурманской области, за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал граждан других стран в своей квартире - без их намерения жить здесь и без намерения мурманчанина предоставить им площадь для фактического проживания, - сообщили в прокуратуре Ленинского округа Мурманска.

В итоге на слишком гостеприимного хозяина завели уголовное дело по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации". Его обвиняют в совершении 8 преступлений - по числу подселенных иностранцев.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU