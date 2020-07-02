2020-07-02T13:48:22+03:00
Общество

Погода в Мурманске 2, 3 и 4 июля 2020 года: в Мурманской области будет тепло, но дождливо

Температура воздуха прогреется до +21 градуса
Наталья ЛОБАНОВА
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В Заполярье пройдут дожди, но холодно не будет. Фото:unsplash.comВ Заполярье пройдут дожди, но холодно не будет. Фото:unsplash.com
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Погода в Мурманская области - вещь непредсказуемая. Пол дня может идти дождь, а потом выглянуть яркое солнышко. Похожие метеоусловия ждут северян в ближайшие дни.

- 3 и 4 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии в северном направлении. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +15+21 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Как отмечают синоптики, 2 июля за окошком будет тоже самое - дождливо, но тепло. В Заполярье облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +5+10, днем +16+21 градусов.

Напомним: в Мурманской области за первый месяц лета 2020 года случилось больше лесных пожаров, чем в 2019-м. Продлеваются ограничения на посещение лесов в Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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