2020-07-02T13:44:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, почему не носит маску

Глава региона отметил, что пользуется средствами индивидуальной защиты, но может позволить себе снять их при необходимости
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис объяснил, почему на брифинге был без маски. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис объяснил, почему на брифинге был без маски. Фото: правительство Мурманской области
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С 12 мая в Мурманской области действует масочный режим. За его нарушение северянам грозит штраф и даже уголовная ответственность. А вот губернатора Андрея Чибиса часто видят без средства индивидуальной защиты. Главу региона попросили это прокомментировать на брифинге 2 июля, где он также был без маски.

- По коридорам и зданию правительства я хожу в маске, что касается мероприятий и совещаний - я маску снимаю потому, что соблюдены все меры предосторожности. Все другие участники находятся на социальной дистанции, в масках, - отметил Андрей Владимировоч. - По действующим правилами, внутри помещений порядок определяет работодатель. У нас один человек может быть без маски, если все остальные в масках и на социальной дистанции.

Северянам напоминают, что средства индивидуальной защиты обязательно надо носить в общественном транспорте, магазинах и в местах массового скопления людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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