Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: "Не жалею, что мы провели Парад Победы"
В Мурманске что не день - десятки новых больных коронавирусом. Дошло до того, что столица Заполярья может обогнать по числу ковидных пациентов крупнейший очаг COVID-19 в области Белокаменку, где сейчас 2293 подтвержденных случая, а в облцентре уже 1881.
С учетом всего происходящего жители Мурманска задумались, насколько резонно было проводить 24 июня Парад Победы.
- Мы принимали решение о проведении Парада, вниматльно прогнозируя ситуация. Ожидали что на него придет до 10 тысяч человек, но пришли не более 2 тысяч.Не жалею, что мы провели Парад Победы: он не дал всплекса заболеваемости, что подтверждает правильность принятого решения, - отметил губернатор Андрей Чибис.
По его словам, почти все гости праздника соблюдали правила безопасности и носили маски. А вот причиной постоянного роста числа заболевших коронавирусом в областном центре называют теплые выходные, которые северяне проводили в компаниях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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