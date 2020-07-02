Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: "Мурманск не закроем!"

2 Июль 2020 2020-07-02T13:01:56+03:00

Закрытие на карантин Мурманску пока не грозит. Фото: Олег ФИЛОНОК

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В Мурманской области в отдельных муниципалитетах сложилась непростая ситуация с коронавирусом. Новых заболевших все чаще выявляют в Североморске, Мончегорске, Кольском районе, Ковдорском районе, Кандалакшском районе. Но печальное лидерство - у Мурманска. Только за последние сутки - 59 заболевших.

Жители областного центра всерьез опасаются повторить судьбу Апатитско-Кировской агломерации, где в марте был введен карантин. Или других муниципалитетов, например, Териберки или Кандалакшского района, где были введены ограничения на въезд.

Но глава Мурманской области успокаивает.

- Мурманск не закроют! - обещает Андрей Чибис. - Мы такое решение не готовим - оснований закрывать город нет. Ситуация прогнозируемая, понятная для нас. Самое главное – соблюдать меры предосторожности.

Губернатор уточнил, что многие северяне стали сейчас пренебрегать масочным режимом и дезинфекцией рук, обнимаются при встрече.

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