Глава Роспотребнадзора Мурманской области рассказала, из-за чего в Мурманске случилась вспышка коронавируса

2 Июль 2020 2020-07-02T12:23:15+03:00

Лена Лукичева о том, после каких событий в Мурманске растет число больных с COVID-19

Изменить размер текста: A A

Мурманск сейчас возглавляет невеселый рейтинг среди муниципалитетов области по числу заболевших коронавирусом. По последним данным от оперативного штаба, в городе 53 новых случая с COVID-19, а всего инфицировано 1881 человек.

- В Мурманской области стоит непривычная для нас погода, поэтому после теплых выходных мы наблюдаем рост числа заболевших. Таких выходных было двое: 12-14 июня и 20-21, - сообщила глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.

Поэтому северян просят внимательно относиться к отдыху, стараться проводить его в узком кругу семьи, а не в больших компаниях. И не пренебрегать масочным режимом.

В Мурманске 90% всех заболевших коронавирусом - это взрослые, причем в возрасте от 30 до 55 лет. Также стало известно, что среди подростков в возрасте сдачи ЕГЭ, с диагнозом COVID-19 в регионе нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области до 31 июля продлили меры поддержки для бизнеса. Пострадавшим в период пандемии предпринимателям продолжат начислять северный МРОТ (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Андрей Чибис проведет брифинг по ситуации с коронавирусом. Губернатор Мурманской области прокомментирует обстановку с коронавирусом в регионе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU