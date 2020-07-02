2020-07-02T12:23:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Роспотребнадзора Мурманской области рассказала, из-за чего в Мурманске случилась вспышка коронавируса

Лена Лукичева о том, после каких событий в Мурманске растет число больных с COVID-19
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Жителей Мурманской области одолевает коронавирус.Жителей Мурманской области одолевает коронавирус.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Мурманск сейчас возглавляет невеселый рейтинг среди муниципалитетов области по числу заболевших коронавирусом. По последним данным от оперативного штаба, в городе 53 новых случая с COVID-19, а всего инфицировано 1881 человек.

- В Мурманской области стоит непривычная для нас погода, поэтому после теплых выходных мы наблюдаем рост числа заболевших. Таких выходных было двое: 12-14 июня и 20-21, - сообщила глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.

Поэтому северян просят внимательно относиться к отдыху, стараться проводить его в узком кругу семьи, а не в больших компаниях. И не пренебрегать масочным режимом.

В Мурманске 90% всех заболевших коронавирусом - это взрослые, причем в возрасте от 30 до 55 лет. Также стало известно, что среди подростков в возрасте сдачи ЕГЭ, с диагнозом COVID-19 в регионе нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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