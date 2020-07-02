2020-07-02T14:42:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Роспотребнадзора Мурманской области рассказала, сколько продлится рост числа заболевших коронавирусом

Лена Лукичева о том, когда ждать ослабления коронавируса
Мария ПАШЕНКОВА
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Коронавирус продолжает шагать по Заполярью.Коронавирус продолжает шагать по Заполярью.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Мурманской области стоит непривычно теплая для июня и начала июля погода. Все это способствовало тому, что в регионе растет число заболевших коронавирусом. Особенно острая ситуация сложилась в Мурманске, который лидирует по числу заболевших.

- Мы ожидаем, что рост числа заболевших коронавирусом в Мурманске сохранится еще как минимум один инкубационный период до 15 июля, - отметила глава Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.

Напомним: причиной вспышки COVID-19 в Заполярье стала теплая погода, которая пришлась на выходные.

В Мурманской области в теплые дни в целом превышен эпидпорог, причем растет число как ковидных больных, так и нековидных. Медучреждения региона испытывают существенную нагрузку, но пациентов с легкой формой течения COVID-19 лечат на дому. К открытию готовится госпиталь в Мурмашах, который открыли еще 6 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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