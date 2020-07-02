2020-07-02T11:03:19+03:00
Происшествия

В Кандалакше произошла утечка на подземном мазутопроводе

Администрация Кандалакшского района ввела режим повышенной готовности
Ника СВЕТЛОВА
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Утечка произошла из-за аварии на мазутопроводе. Фото: администрация Кандалакшского районаУтечка произошла из-за аварии на мазутопроводе. Фото: администрация Кандалакшского района
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В Мурманской области разбираются с очередной техногенной проблемой. 1 июля она случилась рядом с железной дорогой в Кандалакше и привела к тому, что администрация района ввела режим повышенной готовности.

- На сетях АО «МЭС» произошел прорыв. Утечка топлива возникла на подземном мазутопроводе в районе котельной №21. Причины уточняются. На данный момент проблема локализована. Установлены заграждения, последствия устраняются, - сообщили в местной администрации.

Задача номер один сейчас - устранить последствия загрязнения. Специалисты «МЭС» занимаются зачисткой территории: обработкой мазутных пятен сорбентами и удалением их с помощью установленных фильтров. На месте работают 15 человек и 5 единиц техники под контролем соответствующих спецслужб. Уточняется, попало ли топливо в ручей поблизости.

Напомним: проводится административное расследование по загрязнению Умбозера, где выявили значительное превышение аллюминия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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