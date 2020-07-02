В Кандалакше произошла утечка на подземном мазутопроводе
В Мурманской области разбираются с очередной техногенной проблемой. 1 июля она случилась рядом с железной дорогой в Кандалакше и привела к тому, что администрация района ввела режим повышенной готовности.
- На сетях АО «МЭС» произошел прорыв. Утечка топлива возникла на подземном мазутопроводе в районе котельной №21. Причины уточняются. На данный момент проблема локализована. Установлены заграждения, последствия устраняются, - сообщили в местной администрации.
Задача номер один сейчас - устранить последствия загрязнения. Специалисты «МЭС» занимаются зачисткой территории: обработкой мазутных пятен сорбентами и удалением их с помощью установленных фильтров. На месте работают 15 человек и 5 единиц техники под контролем соответствующих спецслужб. Уточняется, попало ли топливо в ручей поблизости.
Напомним: проводится административное расследование по загрязнению Умбозера, где выявили значительное превышение аллюминия.
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