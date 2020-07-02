Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: стало известно, жители Мурманска какого возраста чаще всего болеют коронавирусом
После Белокаменки и Апатитско-Кировской агломерации Мурманск стал третьим крупным ковидным очагом в Мурманске - в областном центре инфицированы 1881 человек.
- В Мурманске значительно превышен эпидпорог по вирусным заболеваниям – на 200%. Также 85-87% новых случаев коронавирусной инфекции от общего числа по области приходится на областной центр. Почти 90% заболевших в Мурманске – это взрослые, чаще всего болеют северяне в возрасте от 30 до 55 лет, - сообщила глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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