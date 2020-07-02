Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: заболевших коронавирусом в Мурманске сложно госпитализировать из-за ремонта дорог
В Мурманске сейчас сложилась самая острая по области ситуация с коронавирусом. По числу заболевших столица Заполярья уверенно держит первое место среди всех муниципалитетов.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже прокомментировал, будут ли в Мурманске вводиться новые ограничения и будут ли послабления. А глава Роспотребнадзора региона Лена Лукичева рассказала, мурманчане какого возраста чаще подвержены COVID-19.
- Жителей Мурманска тяжело доставлять в другие муниципалитеты из-за ремонта дорог. Поэтому всех стараемся госпитализировать в Мурманске, - отметила Лена Лукичева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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