Губернатор Мурманской области сообщил, будут ли в Мурманске новые ограничения из-за роста числа больных
По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в Заполярье - 139 новых заболевших и 59 человек из них – в Мурманске. Не удивительно, что жители областного центра волнуются, как бы город не закрыли.
- Наше внимание приковано к Мурманску, где ежедневный рост больных держится на серьезном уровне. Но мы не будем вводить новых ограничений. Однако две недели не будет новых послаблений, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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