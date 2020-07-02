Губернатор Мурманской области сообщил, будут ли в Мурманске новые ограничения из-за роста числа больных

2 Июль 2020 2020-07-02T11:15:34+03:00

А также ждать ли жителям Мурманска послабления

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По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в Заполярье - 139 новых заболевших и 59 человек из них – в Мурманске. Не удивительно, что жители областного центра волнуются, как бы город не закрыли.

- Наше внимание приковано к Мурманску, где ежедневный рост больных держится на серьезном уровне. Но мы не будем вводить новых ограничений. Однако две недели не будет новых послаблений, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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