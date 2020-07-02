2020-07-02T10:03:29+03:00
Происшествия

В ДТП на Ленинградке в Мурманске погибли три человека

Водитель Audi вылетел в кювет и перевернулся [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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По словам очевидцев, иномарка ехала со значительным превышением скорости. Фото: vk.com/murmansk_dtpПо словам очевидцев, иномарка ехала со значительным превышением скорости. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Вечером 1 июля в Мурманске случилась страшная авария с участием одной машины. В 17.58 в районе 9 километра автоподъезда к Мурманску - рядом с проездом Снежный - водитель Audi A8 не справился с управленим и улетел в кювет. Машина ехала в сторону Североморска.

- В результате ДТП 2 человека погибли на месте, еще одного пассажира Audi госпитализировали, позже, от полученных травм он скончался в медицинском учреждении. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Момент аварии попал на видеорегистратор машины, ехавшей по встречной полосе движения.

- Я был единственным свидетелем, остальные уехали, машина летела со скоростью 200 км/ч, с момента, как я увидел его в заднее зеркало в 10 метрах от меня, до момента вылета на обочину прошло 2 секунды, не более. Едва он не сшиб меня в этот же кювет, было бы больше жертв. Я вызывал 112, давал показания, сидел на месте аварии 3 часа. Водитель ехал неадекватно, мне повезло, что я остался жив и здоров. На моей машине остались ямки от камней, которые отскочили, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Кирилл Качко.

В ДТП погибли три человека. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В ДТП погибли три человека. Фото: vk.com/murmansk_dtp

ДТП в Мурманске на Ленинградке с тремя погибшими.https://vk.com/murmansk_dtp

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ИСТОЧНИК KP.RU

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