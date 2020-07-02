Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: расширен список медработников, которые будут получать доплату за коронавирус
В Мурманской области расширен перечень тех медработников, кто получает стимулирующие выплаты, как работающие с ковидными больными.
- Право на получение стимулирующих выплат за особые условия труда, риски и дополнительную нагрузку получили медицинские работники, осуществляющие наблюдение, забор и направление анализов пациентов с подтвержденным коронавирусом, находящихся в обсервации. Это право распространяется на их труд с апреля, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.
Соответствующее постановление уже подписал губернатор Андрей Чибис.
Напомним: выплата стимулирующих в Мурманской области проходила непросто. Руководители медучреждений сначала начисляли деньги, исходя из разных рекомендаций: кто по фактически отработанному времени, кто ориентировался на число смен. Доходило до того, что медработники и водители "скорой помощи" получали смешные 112 рублей. В ситуацию вмешался губернатор, а также Минздрав.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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